Foto: Alamy

Eric Smith sågad av tränaren: ”Oacceptabelt”

Nilo Ek
St. Pauli föll mot Borussia Mönchengladbach.
Svensken Eric Smith ådrog sig frisparken som ledde till matchens första mål.
– Det är helt enkelt oacceptabelt, säger tränaren Alexander Blessin till Bild.

Under fredagen drabbades Borussia Mönchengladbach och St. Pauli samman i Bundesliga.

Det var Hugo Bolins Mönchengladbach som tog ledningen i svenskmötet. Detta efter att landsmannen Eric Smith kapat Yannick Engelhardt och Gladbach-stjärnan Kevin Stöger smällt in 1–0-målet på frispark.

Matchen slutade 2–0 till Hugo Bolins och hans lagkamrater. Efteråt var St. Pauli-tränaren Alexander Blessin missnöjd med Smiths agerande.

– Det var förstås en vacker frispark, den gick in perfekt. Men sättet det kom till på… Eric måste få in sin kropp, vi får en foul i en farlig situation, säger Blessin till Bild och fortsätter:

– Det är helt enkelt oacceptabelt. Han måste vara mentalt alert. Han måste reagera snabbare i det området framför försvaret.

St. Pauli ligger på en 16:e plats i Bundesliga.

