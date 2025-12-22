Evra erkänner: ”Skulle valt Senegal, inte Frankrike”

Patrice Evra gjorde 81 A-landskamper för Frankrike.

Nu berättade vänsterbacken att han ångrar sitt landslagsval.

– Om jag kunde vrida tillbaka tiden skulle jag valt mitt hemland Senegal, säger 44-åringen.

Foto: Bildbyrån

Han spelade flera VM och EM för Frankrike. Ändå ångrar Patrice Evra sitt landslagsval.

Det berättar vänsterbacken som 2018 avslutade spelarkarriären i West Ham, två år efter att han efter EM-finalförlusten mot Portugal 2016 slutade i franska landslaget.

44-åringen är född i Dakar, Senegals huvudstad, och han medger att han hellre hade velat spela i den västafrikanska nationens landslag.

– Om jag kunde vrida tillbaka tiden skulle jag valt mitt hemland Senegal i stället för Frankrike, säger han och fortsätter:

– Jag är född i Dakar men uppväxt i Frankrike. När du spelar och vinner firas du som en fransman, men när laget förlorar är du plötsligt märkt som senegales. Det är det därför som du måste vara väldigt noggrann när du tar ditt beslut.

I Frankrikes landslag kryllar det av spelare med härkomst från afrikanska nationer, så även under Evras era i ”Les Bleus”. Nu uppmanar 44-åringen som totalt gjorde 81 A-landskamper att dagens franska spelare som ännu inte är låsta till ett landslag att välja sitt afrikanska land i stället för Frankrike.

– Vi behöver låta den här unga generationen veta att de fortfarande kan lyckas genom att välja att representera sitt ursprungsland.