Uppgifter: Tottenham-stjärnan förlänger – får löneökning

Pedro Porro, 26, stannar i Tottenham Hotspur.

Försvararen skriver ett nytt avtal till 2031, enligt uppgifter.

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Pedro Porro har på senare tid ryktats bort från Tottenham Hotspur. Det har bland annat rapporterats om att Manchester City och andra klubbar visat intresse.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att Porro stannar i Spurs. Den spanske högerbacken uppges skriva på ett nytt avtal till 2031 med option på ytterligare ett år.

Romano skriver vidare att Porro får en löneökning i samband med det nya kontraktet.

26-åringen noteras för totalt 13 mål och 26 assist på 152 matcher i Spurs-tröjan.