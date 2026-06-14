Uppgifter: United leder jakten på miljardmannen

West Ham-mittfältaren Mateus Fernandes uppvaktas av flera klubbar.

Nu ska Manchester United leda jakten på 21-åringen, enligt uppgifter.

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Manchester United är på jakt efter en ny central mittfältare. Detta då kuggen Casemiro har lämnat klubben.

Det har tidigare rapporterats om att United följer West Hams Mateus Fernandes samtidigt som andra storklubbar i Real Madrid och Arsenal också visat intresse.

Nu rapporterar tidningen The Sun att United leder jakten på Fernandes. Detta efter att Arsenals och Real Madrids intresse ska ha svalnat.

West Ham kräver 80 miljoner pund, vilket motsvarar cirka en miljard kronor. United hoppas kunna göra affären billigare då West Ham åkt ur Premier League.

Fernandes noterades för tre mål och fyra framspelningar på 36 ligamatcher den gångna säsongen.