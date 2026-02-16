Falcaos staty får starka reaktioner – här förstår ni varför

Radamel Falcaos karriär går mot sitt slut – och med det har han nu fått en staty i sin colombianska hemstad Santa Marta.

Men statyn hånas rejält på sociala medier – och det är kanske inte så svårt att förstå varför.

Foto: Bildbyrån

Målmaskin i River Plate, Porto, Atlético Madrid, Monaco och Galatasaray. Lånesejourer i Chelsea och Manchester United. Dessutom en av Colombias mest älskade spelare i modern tid med sina 36 mål på 104 landskamper.

Även om 40-åringen inte lagt skorna på hyllan ännu då han huserar i colombianska huvudstadsklubben Millonarios har han nu hyllats i hemstaden Santa Marta vid norra kusten – och det rejält med en staty.

Eller är det en hyllning? Reaktionerna i kommentarsfältet posten nedan går inte av för hackor där Falcaos staty jämförs med Cristiano Ronaldos bespottade dito hemma i Portugal.

”Det där är Lautaro Martínez”, skriver en användare.

”Jag har sett piñatas se bättre ut”, skriver en annan.