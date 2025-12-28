Fatah hyllas i Skottland efter målet: ”Magi”

Amar Ahmed Fatah stod för ett mål när Dundee United spelade 1–1 mot Aberdeen.

Nu hyllas han av skotska medier för sin insats.

– Amar Fatah magic. Han visade både fysik och finess, kommenterar tidningen The Courier.

Foto: Bildbyrån

Dundee United och Aberdeen spelade oavgjort, 1–1, under lördagen. Jesper Karlsson gjorde målet för Aberdeen, medan Amar Ahmed Fatah nätade för Dundee United.

Fatah, som spelar för det svenska U21-landslaget, får nu beröm i skotsk media.



Daily Record lyfter honom som ”United’s first half hero”.



– En boll gick över huvudet på Nicky Devlin, som såg ut att ha kontroll. Fatah tog en touch, skyddade bollen och var alldeles för stark. Han lämnade Devlin på backen och skruvade in bollen bakom Dimitar Mitov, skriver tidningen.

The Courier hyllar också svensken:

Den 22-årige forwarden har hittills noterats för tre mål och fyra assist på 20 framträdanden för Dundee United. Han är inlånad från franska Troyes över säsongen.