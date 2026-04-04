Fatah målskytt för Dundee United

Amar Fatah nätade när Dundee United föll mot Rangers.

Svenskens nionde mål för säsongen.

Den tidigare AIK-talangen Amar Fatah är utlånad av Troyes till skotska Dundee United.

Under lördagen skrevs svensken in i målprotokollet när Rangers stod för motståndet. Rangers hade en 2–0-ledning när Fatah satte reduceringsmålet.

Matchen slutade 4–2 till Rangers.

Amar Fatah noteras för nio mål och fyra assist på 33 matcher den här säsongen. Låneavtalet med Dundee United sträcker sig till i sommar.