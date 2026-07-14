FD MÖTER: Lidbergs val som chockar – ”Såg Gyan göra det”

STOCKHOLM. När de flesta drömmer om La Liga eller Premier League har Isac Lidberg alltid strävat efter spel i Bundesliga.

Över tio år inom elitfotbollen tog det, men nu är han till sist där – i sin drömmars liga.

Målsprutan har valt det udda numret 3 som anfallare.

– Jag bra bra minnen från VM när Asamoah Gyan bombade in mål med trean vilket var häftigt, säger Borussia Mönchengladbach-förvärvet i ett tv-reportage med FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Isac Lidbergs succé fortsätter. Sedan han gjorde den sensationella flytten från Gefle i division 1 till nederländska högstaligan sommaren 2021 har han bara fortsatt ta kliv.

Heracles blev Utrecht, Utrecht blev Darmstadt i 2.Bundesliga där målskörden ledde till landslagsdebut under Jon Dahl Tomassons ledning hösten 2024.

Nu har Lidbergs dröm blivit sann med spel i Bundesliga. Men inte i Darmstadt. I stället har han efter misslyckad uppflyttning tagit steget till Borussia Mönchengladbach.

– Det ska bli roligt och häftigt. Det är många roliga matcher att se fram emot. Kul att få mäta sig mot de bästa. Det känns bra, jag har bra självförtroende och det ska bli extremt roligt, berättar Lidberg i FD Möter.

Och just drömmen om Bundesliga har varit något som följt med Lidberg sedan barnsben. För medan flesta unga killar drömmer om storklubbarna i Spanien och England har högstaligan i Tyskland alltid varit Lidbergs mål.

– Jag bodde ju lite i Tyskland med farsan när jag var yngre eftersom han brottades där. säger han om sin kända brottarpappa Martin Lidberg och fortsätter:

– Han tog med mig på matcher i Tyskland och sedan dess har jag haft ett intresse för Bundesliga och haft en dröm att spela där.

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Vill ösa in mål – i tröja nummer 3: ”Coolt”

Nu blir det alltså Borussia Mönchengladbach, en klubb som har en historia av lyckade svenskar med namn som Patrik ”Bjärred” Andersson, Martin Dahlin och Oscar Wendt – där samtliga tre blivit ikoner. Nu gör Lidberg förre MFF-stjärnan Hugo Bolin sällskap – och medan Bolin vid ankomsten i vintras valde sitt speciella tröjnummer 38 har anfallare Lidberg också chockat på nummerfronten.

Målsprutan i Bundesliga kommer nämligen springa runt med nummer 3 på ryggen.

– Jag hade inte så bra alternativ och jag tyckte det lät coolt, lite annorlunda. Sedan jag har bra minnen från VM när Asamoah Gyan bombade in mål med trean vilket var häftigt, så vi kör på det, säger 27-åringen om ghananen som gjorde sådan succé i Sydafrika-VM 2010 innan straffmissen mot Uruguay i kvartsfinalen.

Gyan gjorde 51 landslagsmål och nu hoppas Lidberg att även nummer 3 ska bli symboliserat för mål och succé för honom själv i Mönchengladbach, även om han själv är inställt på att det kommer bli svårare än i tyska andraligan.

– Det blir tuffare så klart, det är ju bättre motstånd, säger han och fortsätter:

– Samtidigt har jag nu också bättre medspelare. Det blir en rolig utmaning och jag tror på mig själv. Jag tror det här kan bli riktigt bra.