FD Special: Först fördel JWZ – nu är Dovin större

Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin bytte båda allsvenskan mot The Championship förra sommaren.

Då började det bäst för Dif:s förre målvakt.

Men nu, med mer än halva säsongen spelad, är rollerna helt klart ombytta.

Förra sommaren lämnade Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin Djurgården respektive Hammarby.

Den förste gick till Derby County medan den andra hamnade i Coventry.

I oktober ifjol rapporterade FotbollDirekt om hur starten varit för de båda i sina nya klubbar och tydligt då var att det var fördel för Jacob Widell Zetterström.

Den förre Dif-målvakten blev given direkt och imponerande även en hel del, vid den tidpunkten rankades han även som topp 100 i ligan (sett till snittbetyg hos Fotmob).



För Dovin var verkligheten samtidigt svårare.

Den förre Bajen-målvakten inledde säsongen som ordinarie, men efter några omgångar ställdes han åt sidan.

Nu, lite drygt tre månader senare, är det minst sagt ombytta roller.



Efter en längre tid på bänken fick Dovin chansen från start i slutet av december och sedan dess har han varit given för Frank Lampard.

Coventry har även gått starkt den senaste tiden, fyra raka vinster och tre hållna nollor under dessa matcher.

22-åringen har nu ett snittbetyg på 7,08 hos Fotmob, han har passerat JWZ vad gäller hållna nollor (sex kontra fem) och hans Coventry smyger med i kampen om kval till Premier League (tre poäng upp till kvalplats just nu).



Samtidigt har det gått betydligt tyngre för JWZ och hans derby.

Klubben placerar sig på nedflyttningsplats och i ligan har man förlorat sju raka matcher.

JWZ har fortsatt varit given och även om burväktaren inte varit dålig har hans snittbetyg samtidigt sjunkit till 6,75.



Vem av de två Stockholmsmålvakterna som kommer att lyckas bäst återstår att se, men efter att ha varit fördel för JWZ inledningsvis får vi nog nu slå fast att Dovin har gått om.