Felicia Schröder målskytt – Real Madrid till Champions League

Felicia Schröder har fått ett succéstart i Real Madrid.

Nu har hon säkrat Champions League för Real Madrid.

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Felicia Schröder fick en drömstart på livet i Real Madrid.

Den svenska anfallaren gjorde mål i sina två första matcher för klubben – och fortsatte på samma spår mot Ajax i Champions League-kvalet.

Schröder hittade nätet när Real Madrid vände underläge till 2–1 i returmötet. Målet innebar 1–1 i matchen och 3–1 totalt, och svenskan står nu på fyra mål på sina tre första tävlingsmatcher för den spanska storklubben.

Schröder anslöt från Häcken i en rekordaffär.

– Sedan i januari visste vi att hon var spelaren vi ville ha, säger tränaren Pau Quesada och fortsätter:

– Hon skapar ytor bakom försvaret och är också en avslutare. Hon har inlett med mål i alla tre matcher, är mycket effektiv och pressar även i defensiven. Vi försöker hjälpa henne att behålla det här flytet.

Bella Andersson och Filippa Angeldahl var med från start.

Real Madrid vann med 2–1 och säkrade därmed en plats i Champions Leagues ligafas för sjätte året i rad. Hennes gamla klubb, BK Häcken, kommer också spela ligafasen. Lottningen sker imorgon, fredag.