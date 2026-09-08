Felicia Schröder nominerad till Ballon d’Or

Felicia Schröder gör succé i europa.

Nu kan hon prisas på Ballon d’Or.

Hon är nominerad till årets talang.

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Real Madrids och svenska damlandslagets superstjärna Felicia Schröder gör succé i europa.

Nu kan hon vinna ett åtråvärt pris. Hon är nominerad till en Ballon d’Or.

”Ett erkännande av hennes fenomenala uppgång som en av de mest destruktiva anfallskrafterna i världsfotbollen. Att den 19-åriga landslagsspelaren finns med på listan avslutar ett milstolpeår på 12 månader då hon erövrade europeiska klubbar.” skriver Ballon d´Or på sin hemsida och fortsätter:

”Hennes explosiva form gjorde henne till den mest eftertraktade unga talangen under sommarens transferfönster 2026, och hon väckte konkret intresse från hela Europa och Nordamerica. Real Madrid säkrade den högt eftertraktade anfallaren genom ett fyraårskontrakt och en övergångssumma som slog världsrekordet inom damfotbollen – och därmed överträffade den tidigare rekordnoteringen på 1,5 miljoner dollar.”

Hon är nominerad i kategorin som årets unga talang. Övriga nominerade är Lily Yohannes (Lyon), Vicky Lopez (Barcelona), Veerle Buurman (Chelsea), Clara Serrajordi (Barcelona).