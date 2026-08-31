Felicia Schröder slog till med två mål – blev sedan utvisad

Felicia Schröder gör succé i Real Madrid.

Nu gjorde hon succé i ligapremiären men blev utvisad.

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Den svenska landslagsanfallaren följde upp veckans mål mot Ajax med att öppna målskyttet i derbyt mot Atlético Madrid.

Strax före paus slog Felicia Schröder till igen och gjorde sitt andra mål för matchen. Men efter halvtidsvilan skulle det inte bli mycket mer speltid för 19-åringen.

I den 55 minuten gick Schröder, som redan hade ett gult kort, in i en tackling som domaren först missade.

Efter en VAR-granskning ändrades dock beslutet. Schröder fick syna det röda kortet efter tacklingen.

”Domaren granskar situationen och tvekar inte att ge Schröder ett direkt rött kort efter den sparken på Otermin”, skriver Marca i sin liverapportering.

Trots utvisningen kunde Real Madrid hålla undan och vinna derbyt med 3–2. Förutom Schröder startade även svenskorna Bella Andersson och Filippa Angeldahl för Real Madrid.