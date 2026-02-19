Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Feyenoords besked: Sterling spelklar

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Raheem Sterling är nu redo att spela för Feyenoord.
Alla dokument och tillstånd är på plats.

Foto: Bildbyrån


Den engelske landslagsstjärnan Raheem Sterling, med 82 matcher för England, presenterades av Feyenoord förra veckan. Men han har ännu inte kunnat träna eller spela på nederländsk mark då arbets- och uppehållstillstånd inte varit klart.

Feyenoord meddelar nu att Sterling fått sina tillstånd och att det internationella övergångscertifikatet redan var utfärdat av The Football Association.
Han är därmed spelklar i officiella matcher.

Klubben ligger just nu på andra plats i Eredivisie, 14 poäng bakom serieledande PSV Eindhoven.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt