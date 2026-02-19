Feyenoords besked: Sterling spelklar
Raheem Sterling är nu redo att spela för Feyenoord.
Alla dokument och tillstånd är på plats.
Den engelske landslagsstjärnan Raheem Sterling, med 82 matcher för England, presenterades av Feyenoord förra veckan. Men han har ännu inte kunnat träna eller spela på nederländsk mark då arbets- och uppehållstillstånd inte varit klart.
Feyenoord meddelar nu att Sterling fått sina tillstånd och att det internationella övergångscertifikatet redan var utfärdat av The Football Association.
Han är därmed spelklar i officiella matcher.
Klubben ligger just nu på andra plats i Eredivisie, 14 poäng bakom serieledande PSV Eindhoven.
