Feyenoords besked: Sterling spelklar

Raheem Sterling är nu redo att spela för Feyenoord.

Alla dokument och tillstånd är på plats.

Foto: Bildbyrån



Den engelske landslagsstjärnan Raheem Sterling, med 82 matcher för England, presenterades av Feyenoord förra veckan. Men han har ännu inte kunnat träna eller spela på nederländsk mark då arbets- och uppehållstillstånd inte varit klart.

Feyenoord meddelar nu att Sterling fått sina tillstånd och att det internationella övergångscertifikatet redan var utfärdat av The Football Association.

Han är därmed spelklar i officiella matcher.

Klubben ligger just nu på andra plats i Eredivisie, 14 poäng bakom serieledande PSV Eindhoven.