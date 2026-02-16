Fiasko för Barcelona – förlust mot Girona

Barcelona mötte Girona under måndagen.

Då blev det ännu en förlust för Barca.

Foto: Bildbyrån

Girona tog emot Barcelona under måndagskvällen. Fösta halvlek blev mållös men Lamine Yamal och Barcelona fick med sig en straff i halvlekens sistaminut. Yamal gick fram men missade mål. Barcelona lyckades dock ta ledningen i andra halvlek genom Pau Cubarsi men hemmalaget svarade snabbt. Thomas Lemar satte dit 1–1 efter 62 spelade minuter.

Med bara fyra minuter kvar av ordinarie tid så kunde hemmalaget ta ledningen genom Fran Beltran.

”Koundé rensar inte, Araujo tittar på det och Fran Beltrán gör slutligen 2-1”, skrev Sport.

Svenske Roony Bardghji hoppade in i den 63:e minuten. 2-1 blev slutresultatet och innebär att Barcelona nu är tvåa i La Liga, två poäng efter Real Madrid.