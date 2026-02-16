Fick derbyt att spåra ur: ”Men jag ville inte förödmjuka”

Krismöte på förhand.

Kaosmöte i efterhand.

För efter Valencias seger i derbyt mot Levante på bortaplan spårade det ur efter Eray Cömerts firande.

”Jag hade inte för avsikt att förödmjuka”, skriver mittbacken på Instagram.

Foto: Alamy

Valencia var piskat att vinna för att inte ramla ner på nedflyttningsplats – där Levante redan huserar.

Derbyt på Levantes hemmaplan Estadi Ciutat de València, där VM-playoffet mellan Sverige och Ukraina för övrigt utspelar sig i slutet av mars, blev ett drama.

Efter två mål i andra halvlek från gästerna redde Valencia ut stormen mot ett Levante som bråkade sig till ett rött kort i slutsekunderna.

Men det var efter slutsignal som det spårade ur på riktigt. Valencias mittback Eray Cömert firade framför publiken med en hörnflagga som han satt sin egen matchtröja på.

Detta fick Levantes spelare att se rött och från läktarhåll haglade det in grejer. Allt fler spelare hamnade i luven på varandra, påhejade av hemmapubliken som fortsatte kasta in grejer mot Valencias spelare.

Nu ber Eray Cömert om ursäkt.

”Jag vill klargöra att jag under inga omständigheter har haft för avsikt att förödmjuka Levante eller dess fans. Jag vet att det här är svåra veckor för Levante också och jag förstår att det har tolkats som bristande respekt och jag har blivit trakasserad. Det har varit en reaktion på känslorna från ett derby och den glädje och tillfredsställelse vi känner efter att ha vunnit matchen i den situation vi befinner oss i”, skriver schweizaren på Instagram.