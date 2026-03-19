Fifa straffar Israel – tvingas böta nära två miljoner

Fifa har fattat ett beslut – och tvingat Israel att böta över 1,7 miljoner kronor.

Detta till följd av rasism.

Det internationella fotbollförbundet, Fifa, har valt att bötfälla det israeliska fotbollsförbundet – enligt Sky-journalisten Rob Harris.

Totalt sett ska man betala 190 000 dollar, vilket är strax över 1,7 miljoner kronor, samt framföra budskapet ”fotboll förenar världen – nej till diskriminering” vid tre hemmamatcher under Fifas flagg.

Detta har man valt att göra med anledning av att flera gästande supportrar och funktionärer har uppgett att det har förekommit rasisms på Israels hemmamatcher.

Däremot kommer Israel som fotbollslandslag inte att uteslutas ur förbundets turneringar, vilket har uträtts.