Fifa straffar sju spelare – efter falska personbevis

Sju spelare stängs av i ett år och det malaysiska fotbollförbundet bötfälls av Fifa.

Detta på grund av förfalskade personbevis.

Foto: Alamy

Det malaysiska fotbollförbundet tvingas betala 350 000 schweizerfranc, motsvarande 4,1 miljoner svenska kronor, i böter efter förfalskade personbevis.

Det rör sig om sju spelare som är födda utanför Malaysia men som, enligt FIFA, har förfalskade personbevis för sina far- och morföräldrar. Enligt Fifas regler kan enspelare representera det land där deras mor- och farföräldrar är födda.

Fifa anser att de har bevisning för att personbevis ska vara förfalskade av det malaysiska fotbollförbundet.

”Efter att ha analyserat invändningarna och genomfört en utfrågning har överklagandekommittén beslutat att avvisa överklagandet och upprätthålla alla sanktioner som ålagts FAM (malaysiska fotbollförbundet) och sju spelare”, står det på FIFA:s webbplats.

De sju spelarna stängs av i ett år och tvingas böta motsvarande 23 000 svenska kronor. Spelarna kommer ifrån Argentina, Brasilien, Nederländerna och Spanien och alla spelade i Malaysias landskamp mot Vietnam i juni.