Fifa utreder Spanien – efter islamofobisk ramsa

”Den som inte hoppar är muslim”, uppges supportrar till det spanska landslaget ha sjungit.

Nu utreds det spanska fotbollsförbundet av Fifa och riskerar disciplinära konsekvenser.

Under tisdagen förra veckan ställdes Spanien mot Egypten i en träningslandskamp. Under denna uppfattade bland annat Barcelona-stjärnan Lamine Yamal delar av publiken på RCDE Stadium i Barcelona sjunga med i en rasistisk ramsa.

Orden som sjöngs på läktarna i Barcelona ska ha lydit: ”Den som inte hoppar är muslim”.

Nu bekräftar Fifa att man har öppnat en utredning om diskriminerande ramsor riktade mot muslimer. Skulle Spanien bedömas vara skyldiga till detta riskerar man att få disciplinära konsekvenser, exakt vilka framkommer dock inte.

Utöver Fifa har även lokal polis, enligt nyhetsbyrån Reuters, startat en utredning kring den främlingsfientliga ramsan. Ramsan har även fördömts från det spanska fotbollsförbundet, förbundskapten Luis de la Fuente och justitieministern Felix Bolanos.



