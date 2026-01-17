Fiorentina i sorg – klubbpresidenten har gått bort

Fiorentina är i sorg.

Klubbpresidenten Rocco B. Commisso har gått bort.

Han blev 76 år gammal.

Foto: Bildbyrån

Det är sorg i Fiorentina.

Florens-klubben meddelar under morgonen att klubbpresidenten, Rocco B. Commisso, efter långvarig medicinisk behandling, har gått bort.

”Med stor smärta och sorg meddelar familjen Commisso, tillsammans med hans fru Catherine, barnen Giuseppe och Marisa, och systrarna Italia och Raffaelina, president Rocco B. Commissos bortgång”, skriver klubben via sin hemsida,

Commisso har ägt Fiorentina sedan 2019.

”En innerlig tanke i denna sorgliga stund går till alla ledare, spelare och anställda i Fiorentina och till alla som kände Rocco, till hela Viola-gemenskapen och framför allt till alla pojkar och flickor som kommer att fortsätta bära Viola-färgerna och minnet av vår Rocco över hela Italien och världen”, skriver klubben också.