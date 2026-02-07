Fiorentina tappade poäng mot Torino – på stopptid

Fiorentina har det tufft.

Under lördagen tappade laget seger mot Torino i den 94:e (!) minuten.

Fiorentina har haft en mardrömssäsong hittills i Serie A. Under lördagen såg mycket ut att kunde vända när Torino stod för motståndet.

”La Viola” hade en 2–1 ledning långt in på tilläggstid. Men trots det lyckades laget inte hålla undan. I den 94:e minuten satte Torinos Guillermo Maripan 2–2-målet och det blev delad poäng.

Fiorentina ligger på en 18:e plats i Serie A efter 24 spelade matcher.