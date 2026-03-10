Fiorentinas besked: Lina Hurtig skadad

Fiorentina kommer med dystra besked kring Lina Hurtig.

Svenskan har åkt på en fotledsskada.

Lina Hurtig lämnade Arsenal för Fiorentina inför den här säsongen.

I den italienska klubben har svenskan gjort sex matcher sedan flytten, men nu kommer dystra rapporter gällande 30-åringen.

Fiorentina meddelar denna tisdag att svenskan åkt på en fotledsskada.

Glädjande är däremot att det inte handlar om någon fraktur.

”Klubben kan bekräfta att Lina Hurtig vred sin högra fotled under träning. Tester har uteslutit eventuella frakturer. Lina har påbörjat sin rehabilitering under överseende av klubbens medicinska personal”, skriver klubben via sin hemsida.