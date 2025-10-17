Flick slår tillbaka Yamal-ryktet: ”Det är bara påhitt”
Barcelonas tränare Hansi Flick tar kraftigt avstånd från de senaste uppgifterna om Lamine Yamal.
Enligt flera medier ska klubbledningen ha tvingat honom att starta med supertalangen – något Flick själv nu förnekar bestämt.
– Ursäkta uttrycket, men det är rent skitsnack, säger tysken enligt RMC Sport.
Lamine Yamal, 18, spelade hela matchen i Barcelonas 1–2-förlust mot Paris Saint-Germain i Champions League. Efteråt rapporterades det att Flick egentligen velat låta honom börja på bänken som disciplinär åtgärd på grund av att Yamal vid ett tillfälle varit försenad – men att klubbledningen skulle ha ingripit och krävt att han startade.
Det scenariot avfärdar Flick helt.
– Jag måste vara tydlig: det där är fullständigt falskt. Deco och resten av klubbledningen har stor respekt för mitt arbete, och de skulle aldrig lägga sig i laguttagningen. Jag har ingenting att dölja – det är bara påhitt, säger han.
Lamine Yamal har inlett säsongen starkt med två mål och fyra assist på fem matcher.
