Förlänger med Juventus – skriver långt kontrakt

Weston McKennie har växt ut till en viktig spelare i Juventus.

Under måndagen står det klart att amerikanen förlänger sitt avtal till 2030.

Foto: Bildbyrån

Han kom till Juventus redan 2020.

Nu står det klart att Weston McKennie fortsätter i Juventus ytterligare ett par säsonger.

Amerikanen som anslöt från Schalke 04 mitt under coronan och som växt ut till en bärande spelare i Turinlaget har skrivit på ett nytt kontrakt som gäller till 2030.

Mittfältaren som även använts som anfallare i Juventus är noterad för 26 mål och 26 assist på 220 matcher för den italienska storklubben.