Förre Bajen-stjärnan gravid – missar hela säsongen

Madelen Janogy kommer med ett glädje besked.

Anfallaren är gravid och kommer saknas på fotbollsplanen under en tid.

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Madelen Janogy lämnade Hammarby för Fiorentina efter säsongen 2023. Då vann Janogy dubbla guld, ett cupguld och SM-guld med den grönvita klubben.

Sedan säsongen 2024 har hon tillhört Fiorentina och hon har nyss förlängt med klubben. Men det kommer dröja tills hon är på en fotbollsplan igen.

Hon väntar tillökning.

– Jag kommer inte vara tillgänglig denna säsong för vi ska få en bebis, säger Janogy i samband med att hon berättar för sina lagkamrater på klubbens officiella Instagram.

Klubben meddelar att Janogy kommer fortsätta träna med laget och följa medicinska teamets råd och har ett mål om att återvända 2027.

I Fiorentina finns Lina Hurtig och Filippa Curmark samt huvudtränare Pablo Piones Arce som även styrde Hammarby under Janogys tid.