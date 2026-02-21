Prenumerera

Foto: Alamy

Förre Blåvitt-tränarens succé i Skottland fortsätter

Jens Askou tog över skotska Motherwell sommaren 2025.
Under lördagen vann dansken och hans lag med 5–0 i ligan.

Jens Askou lämnade som assisterande tränare i FCK för att axla huvudtränarrollen i skotska Motherwell i fjol. Den före detta IFK Göteborg-tränaren har fått en smakstart på sin tid i klubben och under lördagen stod laget för en rejäl seger.

Motherwell besegrade St Mirren med 5–0, där blanda annat den tidigare Umeå-anfallaren Eythor Bjørgolfsson stod för ett cykelsparksmål.

Motherwells trepoängare innebär att de landar på en fjärdeplats i den skotska tabellen med fyra poäng upp till trean Celtic.

Senast Motherwell förlorade i ligan var i slutet av december.

Jens Askou var huvudtränare i IFK Göteborg mellan 2023 och 2024. Han har även basat över klubbar som Sparta Prag, AC Horsens och Torshavn.

