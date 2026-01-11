Förre Chelsea-talangen: ”Har bara ett par dagar kvar att leva”

Den före detta akademispelaren i Chelsea, Lamisha Musonda, kommer med mycket dystra nyheter.

I ett inlägg på sociala medier berättar belgaren att han bara har dagar kvar att leva till följd av en sjukdom.

”Mitt tillstånd är kritiskt”, skriver han bland annat.

Foto: Alamy

Den 33-årige före detta mittfältaren Lamisha Musonda var en stor talang när han var yngre och blev såld till Chelsea från Anderlecht som 20-åring.

Något större genombrott i Premier League-klubben skulle han dock inte få och efter det fortsatte karriären i klubbar som KV Mechelen, ett par klubbar i de lägre spanska divisionerna samt TP Mazembe från den Demokratiska republiken Kongo.

För sex år sedan valde Musonda att lägga skorna på hyllan och efter det har han brottats med en allvarlig sjukdom. Det berättar han öppet i ett inlägg på sociala medier där det framgår att han inte har lång tid kvar att leva.

”När jag inser att jag bara har några få dagar kvar, inser jag också att jag haft många människor vid min sida och jag kommer alltid att värna om minnena”, skriver Musonda och fortsätter:

”Livet består av upp- och nedgångar, och ingen kan verkligen förstå den smärta du går igenom”

”De senaste två åren har varit särskilt svåra och utmanande för mig.”

”Det är med stor sorg som jag meddelar att jag kämpar för att återfå min hälsa. Det är anledningen till att jag har varit frånvarande från sociala medier”.

”Jag måste inse fakta – mitt tillstånd är kritiskt och jag kämpar nu för att överleva. Ert stöd och era böner kommer att vara till stor hjälp under denna tid”.

”Min familj och jag kämpar, och jag kommer inte att ge upp förrän mitt sista andetag”, avslutar Musonda.