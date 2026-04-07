Förre Gais-stjärnans säsong över: ”Har opererat knät”

Axel Henriksson kommer inte att spela mer den här säsongen.

Mittfältaren har opererat knät.

– Borta resten av säsongen, säger Blackburn-tränaren Michael O’Neill till Lancashire Telegraph.

Axel Henriksson lämnade Gais för Blackburn Rovers under sommaren i fjol. På senare tid har svensken inte spelat för Championship-klubben och nu bekräftar huvudtränaren Michael O’Neill varför.

Svensken har gjort ett ingrepp i knät och kommer inte att spela resten av säsongen.

– Han har opererat knät, ja, och är borta resten av säsongen, säger O’Neill till Lancashire Telegraph enligt Fotbollskanalen.

Axel Henriksson noteras för totalt 20 tävlingsframträdanden i Blackburn Rovers.