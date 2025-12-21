Förre Inter-stjärnan om problemen: ”Jag var ansvarig”

Den tidigare Inter-mittfältaren Fredy Guarin hade det tufft under sin karriär.

Nu tberättar han om alkoholproblemen och mörka tiden för Corriere della Sera.

– Jag hade förlorat min familj, säger han till tidningen.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Colombianen Fredy Guarin anslöt till Inter som ett stort löfte från Porto sommaren 2012, efter en tids lån. Mot slutet av sin tid i den italienska klubben och efter att ha skilt sig från sin dåvarande fru började Guarin ta till alkoholen.

– Under mina sista månader i Inter började jag dricka. Men alkohol var inte det verkliga problemet. Jag mådde dåligt över min familjesituation. Jag separerade från mitt ex, bodde i ett annat hus och var borta från mina barn. Jag kunde inte acceptera det. Alkohol var ett försök att hantera mitt obehag, en tillflyktsort där jag kunde gömma mig, säger Guarin i en intervju med Corriere della Sera.

”Mitt problem var redan för stort”

Guarin berättar att lagkamraterna i Inter märkte av hans alkoholmissbruk.

– Zanetti, Stankovic, Mancini, Icardi, Cordoba och andra i Inter försökte hjälpa mig, men mitt problem var redan för stort, för mycket att kontrollera. Det är därför jag var tvungen att lämna Italien.

Efter tiden i Italien bar det av till kinesiska Shenhua. Där förvärrades problemen samtidigt som fotbollen var det enda som hjälpte honom.

– Jag var i ett nytt land. Jag var ensam med mitt problem. Jag drack, jag tränade, jag spelade. Fotboll var min terapeut under de åren. Det var det enda som tvingade mig att hålla mig till mitt schema, mina möten och mina ansvarsområden, säger colombianen och fortsätter:

– Jag hade förlorat min familj. Mina barn var långt borta, och jag var ansvarig för den situationen.

Guarin avslutade sin tid som fotbollsspelare i hemlandet i klubben Millonarios. Idag har han gått igenom terapi och känner sig som en bättre människa.

– Jag är tacksam för den här andra chansen som livet har gett mig. Jag är mer stolt över denna återfödelse än över vad jag har åstadkommit inom fotbollen, avslutar han.