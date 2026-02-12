Förre världsstjärnan blir lagkamrat med Ahmedhodzic

Raheem Sterling lämnar Chelsea efter ett helt fotbollsliv i Premier League.

Ny destination för 31-åringen blir Feyenoord där han blir lagkamrat med svenske Anel Ahmedhodzic.

Foto: Bildbyrån

Han slog igenom i Liverpool och blev sedan en världsstjärna i Manchester City.

Efter en tyngre tid i Chelsea står det dock klart att Raheem Sterling lämnar Premier League för spel i Feyenoord.

Kontraktet är skrivet till säsongsslutet och han blir därmed lagkamrat med svenska mittbacken Anel Ahmedhodzic (som bekant dock valde bort Blågult sommaren 2020 för det bosniska landslaget).

Tränaren Robin van Persie, även han gammal storspelare i Premier League, är överväldigad över att få till sig den vindsnabbe yttern.

– Det är så klart en fantastisk bedrift att vi har lyckats övertyga en spelare av Raheems kaliber att skriva på för oss. Hans fotbolls-cv talar för sig självt, säger van Persie till den nederländska tabelltvåans egna hemsida.