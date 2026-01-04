Frusna planer påverkar 16(!) matcher i England

Extremt kallt väder på de brittiska öarna gör att flera ligamatcher skjuts upp.

I Championship, League One och League Two påverkas totalt 16 matcher under söndagen.

På grund av förfrusna planer ställs matcher på de brittiska öarna in. Tidigare under söndagen rapporterades det att Championship-matchen Sheffield United–Oxford United skulle skjutas upp. Nu kommer även Portsmouth–Ipswich att spelas vid ett senare tillfälle.

I övriga engelska ligor påverkas fyra matcher i League One och tio matcher i League Two av vädret, vilket ger omfattande inställda matcher i den engelska fotbollen. Totalt 16 matcher påverkas av vädret.

Premier League-matcherna spelas däremot enligt plan, trots de låga temperaturerna.



