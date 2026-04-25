Frustrationen från Hammarby-håll: ”Onödig situation”

Hammarby är frustrerade efter Felicia Schröders knuff mot Alice Carlsson i slutminutrarna.

De menar på att det var onödigt och att de kanske borde ha resulterat i ett andra gula kort till Schröder.

– Det är en onödig situation, särskilt när bollen inte ens är i spel, sade Hammarbys tränare William Strömberg till Expressen.

Det var i slutskedet av matchen mellan Hammarby IF och BK Häcken som känslorna svallade. Felicia Schröder, som redan hade ett gult kort, knuffade Alice Carlsson i en situation där bollen var på väg ut över sidlinjen.

Händelsen fick Hammarbys bänk att reagera kraftigt.

Även Alice Carlsson beskrev situationen som onödig.

– Det är vad det är. Det kanske är ett gult, det kanske inte är ett gult, säger hon till samma tidning.



Felicia Schröder var efteråt lättad över att hon inte varnades ytterligare.



– Jag kom med väldigt hög kraft. Jag var rädd att jag skulle få till gult där faktiskt. Det var inte meningen alls, men det såg ut som att det gick bra.