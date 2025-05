Galna firandet i Neapel – supportrarna tog över staden

Det är karnevalstämning i Neapel.

Under fredagen bärgade Napoli Serie A-titeln och hela staden firar.

– Vi har lidit, men nu njuter vi, säger en Napoli-supporter enligt Reuters.

Napoli segrade mot Cagliari under fredagen och säkrade därmed sin fjärde Serie A-titel. Förutom den vilda stämningen på Estadio Diego Armando Maradona fortsatte festen ut på Neapels gator.

Inför matchen ska mer än 450 000 Napoli-supportrar försökt få tag på en biljett till den avgörande matchen mot Cagliari. De som inte fick plats på arenan fick samlas på Piazza del Plebiscito och se matchen därifrån.

När domaren visslade av och Napoli kunde konstatera en 2–0-seger och en ”Scudetto” förvandlades staden till vild glädje.

–Vackert och skönt. Vi led, men nu njuter vi av det, det gör vi verkligen. Den här mästerskapstiteln är den ljuvligaste någonsin, sa Napoli-supportern Salvatore Romano till Reuters.

En stor andel supportrar samlades på Piazza del Plebiscito efter matchen och det firades stort. Fyrverkerier och andra pjäser tände upp Neapelhimlen.

The beautiful jubilant scenes in Naples as Napoli win their 4th Scudetto and their 2nd Serie A title in 4 years.🏆👑🥇🎆🎇🧨🎉🪅#NapoliCagliari|#Napoli #Napoli #SerieA #Italy #scudettonapoli #Scudetto pic.twitter.com/egvGw5qMX5

— TIger NS (@TIgerNS3) May 23, 2025