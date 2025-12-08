Glädjande för Ondrejka – första ligastarten för säsongen

Jacob Ondrejka åkte på en skräckskada i somras.

Häromveckan gjorde han comeback i Parma och i dag kom nästa glädjebesked.

I 1–0-segern mot Pisa gjorde han första ligastarten för säsongen.

Foto: Alamy

Jacob Ondrejka åkte på en fraktur på vadbenet i en träningsmatch i somras och har således fått stora delar av säsongen så här långt förstörd.

Häromveckan gjorde han dock comeback och i torsdags förra veckan kom nästa glädjebesked, i cupmötet med Bologna gjorde han säsongens första start.

Denna måndag kom nu ett nytt steg i rätt riktning för 23-åringen, detta då han startade sin första ligamatch för säsongen.

Ondrejka tog plats i Parmas startelva i dagens match mot Pisa och svensken spelade nästan en timme innan han blev utbytt.

Parma vann bortamötet med Pisa med 1–0 tack vare ett straffmål från Adrian Benedyczak.