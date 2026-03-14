Glädjebeskedet: Nathalie Björn tillbaka från skada
Nathalie Björn har varit skadad sedan december.
Nu är svenskan tillbaka.
– Vi har jobbat väldigt hårt, säger Chelsea-tränaren Sonia Bompastor.
Nathalie Björn ådrog sig en skada i fjol och har inte spelat en enda match under våren. Nu kommer det posiriva besked från Chelseas tränare Sonia Bompastor.
– Alla kom tillbaka bra från landslagsuppehållet, så inga nya skador, säger Bompastor på klubbens hemsida och fortsätter:
– Nathalie Björn kommer tillbaka. Vi har jobbat väldigt hårt med dem under landslagsuppehållet.
Björn noteras för 82 landskamper i Blågult.
