Glädjebeskedet: Nathalie Björn tillbaka från skada

Nathalie Björn har varit skadad sedan december.

Nu är svenskan tillbaka.

– Vi har jobbat väldigt hårt, säger Chelsea-tränaren Sonia Bompastor.

Nathalie Björn ådrog sig en skada i fjol och har inte spelat en enda match under våren. Nu kommer det posiriva besked från Chelseas tränare Sonia Bompastor.

– Alla kom tillbaka bra från landslagsuppehållet, så inga nya skador, säger Bompastor på klubbens hemsida och fortsätter:

– Nathalie Björn kommer tillbaka. Vi har jobbat väldigt hårt med dem under landslagsuppehållet.

Björn noteras för 82 landskamper i Blågult.