Gör succé efter sin allsvenska exit: ”En av de roligaste jag tränat”

Adam Jakobsens framfart i Castellón går inte obemärkt förbi.

Efter gårdagskvällens 3-2-viktoria mot Granada är klubben på kvalplats till La Liga.

– Adam är en av de roligaste spelarna som jag någonsin tränat, säger BP:s Ulf Kristiansson till FotbollDirekt.

Han lämnade BP i en oväntad övergång till Castellón i spanska andraligan förra sommaren.

Sedan dess har Adam Jakobsen gjort succé på spansk mark där han tagit en ordinarie tröja i förre storspelaren Pablo Hernández bygge.

Tidigare under säsongen låg överraskningslaget på La Liga-plats, men efter en tyngre tid i slutet av vintern tappade de mark och hamnade utanför topp 6 (lag 1-2 går direkt till La Liga medan 3-6 kvalar om sista platsen).

Men sent under måndagskvällen kom en meriterande 3-2-seger hemma mot Granada vilket gör att Castellón placerar sig på en femteplats i Segundan med fyra poäng upp till tabelltvåan Almeria.

Jakobsen spelade från start men byttes ut med 20 minuter kvar då ställningen redan var 3-2. En som följt danskens framfart i spanska andraligan den här säsongen är BP-tränaren Ulf Kristiansson som alltså hade Jakobsen i sitt lag tills Castellón-transfern blev ett faktum i slutet av sommarfönstret.

– Titt som tätt håller jag koll på hur går det för honom – och det går ju ganska bra, säger Kristiansson till FD med ett leende.

Är du förvånad?

– Nej, Adam är en av de roligaste spelarna som jag någonsin tränat, säger BP-coachen och fortsätter:

– Han har egenskaper att göra precis allting på offensiv planhalva. Han kan vara target, han kan gå i ljudled, han fixar en mot en-spelet… En otroligt mångsidig spelare med hög individuell spelförståelse. Så nej, jag är inte förvånad över att det går så bra för honom i Spanien.

Och så har han forne Valencia och Leeds-stjärnan Pablo Hernández som tränare?

– Ja, det är säkerligen en bra kombo, avslutar Kristiansson leendes på nytt.