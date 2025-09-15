Kojo Peprah Oppong, 21, har lämnat IFK Norrköping för Nice.

Nu gör mittbacken stor succé i franska Ligue 1.

– Jag förväntade mig inte att spela så mycket i början, säger han enligt sajten Get French Football News.

Foto: Alamy

Det var i juli som IFK Norrköpings succéspelare Kojo Peprah Oppong köptes loss av den franska klassikerklubben Nice i en affär värd nästan 30 miljoner kronor, enligt tidigare uppgifter. Mittbacken hade en stark vår med ”Peking” bakom sig och hade fått det stora genombrottet efter en lånesejour i Gif Sundsvall i superettan.

I Frankrike har succén fortsatt. Peprah Oppong har startat och spelat 90 minuter i samtliga ligamatcher för Nice under säsongsinledningen. I slutet av augusti noterades 21-åringen dessutom för ett mål i förlustmatchen mot Le Havre.

– Jag är förvånad, säger mittbacken enligt den franska sajten Get French Football News.

– Jag tar det steg för steg. Jag förväntade mig inte att spela så mycket i början, men nu spelar jag mycket och jag förväntar mig mycket av mig själv, fortsätter han.

Fick råd av legendaren

Peprah Oppong bildar försvarslinje tillsammans med mittbacksikonen Dante, 41. Brassen har bland annat gjort över 300 matcher för Nice och 133 för den tyska giganten Bayern München.

– Han hjälper oss unga spelare mycket. Jag pratade med honom efter matchen och det var bra att få lite feedback från honom. Han sa att det är viktigt att hantera spelet, spara lite energi och speciellt när vi leder, att inte anfalla för mycket som mittbackar. Det var riktigt bra råd, berättar Peprah Oppong.

Dante. Foto: Alamy

Nice ligger på niondeplats i Ligue 1 efter fyra omgångar.