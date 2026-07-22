Guillermo Ochoa lägger handskarna på hyllan

Målvakten Guillermo Ochoa, 41, har tagit ett beslut.

VM-keepern väljer att avsluta sin karriär.

”I dag hänger jag upp mina handskar. Tack för allt.” skriver han på sin Instagram.

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Den 41-åriga mexikanska målvakten Guillermo Ochoa, väljer att avslutar karriären. Han lägger målvaktshandskarna på hyllan.

Hans sista landskamp blev i VM på hemmaplan där han lämnade planen i tårar.

Han meddelar att allt är över på sin ena Instagram.

”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur långt en dröm kunde ta mig. I dag ser jag tillbaka på min karriär med stolthet och säger: Tack”, skriver han på Instagram.

”Jag tar med mig kärleken från miljontals människor och vetskapen om att jag gav allt för Mexiko. Ingen kan ta ifrån oss det vi har upplevt.”

Han fortsätter:

”Jag gav allt jag hade. Jag lämnade allt på planen för mina klubblag och mitt landslag. I dag hänger jag upp mina handskar. Tack för allt.”