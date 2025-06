Gyökeres första ord: ”Det mesta är falskt”

Viktor Gyökeres bemöter de skriverier som just nu pågår om honom.

”Det är mycket snack just nu, det mesta av det är falskt”, skriver han på Instagram.



Viktor Gyökeres bryter tystnaden efter intensiva rykten kring hans framtid i Sporting. På Instagram skriver svensken att mycket av det som cirkulerar är felaktigt och att han kommer att kommentera när tiden är rätt.



”Det är mycket snack just nu, det mesta av det är falskt. Jag kommer att prata när tiden är inne”, skriver Viktor Gyökeres på Instagram.

Bakgrunden är uppgifter om att Gyökeres är rasande på klubben, som enligt medier inte har hållit löftet om att han skulle få lämna för runt 65 miljoner euro (motsvarande drygt 710 miljoner kronor).





Sporting och dess president Frederico Varandas avfärdar dock påståendena och kritiserar spelarens agenter, som de menar försöker pressa klubben.

Enligt portugisisk press har Arsenal lagt ett bud på 55 miljoner euro plus bonusar, vilket Sporting förväntas tacka nej till då de vill ha minst 80 miljoner euro. Gyökeres har en utköpsklausul på 100 miljoner euro.



Gyökeres gjorde hela 54 mål på 52 matcher för Sporting förra säsongen. Manchester United och Juventus sägs också vara intresserade av svensken.