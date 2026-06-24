Hammarby-talangen missar F19-EM – KDFF-spelare ersätter

F19 damerna ska spela EM i Bosnien-Hercegovina.

Nu kommer beskedet at Doris Petz lämnar återbud.

Hon ersätts av Filippa Andersson Widén.

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F19-EM som drar igång den 27 juni är nära. Då kommer några av damfotbollens största talanger vara med.

Nu kommer beskedet att Hammarby-talangen Doris Petz missar EM, varför framgår inte. Hon ersätts av Kristanstads DFFs Filippa Andersson Widén.

Här är hela truppen: Saga Andersson, Fanny Jurnader, Hanna Karlsson – Paula Broddner Klingspor, Alice Boman, Tilde Karlsson, Thindra Mattson, Nicole Molin, Olivia Okara, Thea Staffansson – Filippa Andersson Widén, Inez Amcoff, Fabienne Bartholdsson, Agnes Ekberg, Astrid Forss, Ella Lundin, Fanny Peterson, Augusta Priks, Nova Selin, Filippa Sjöström, Nathalie Staaf.