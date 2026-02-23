Här är Viktor Gyökeres bäst – inte skett på åtta år

Viktor Gyökeres har börjat komma igång målmässigt i Arsenal.

Han är just nu noterad för 15 mål i alla tävlingar.

Ingen Arsenalspelare har gjort så många mål under sin debutsäsong på åtta år.

Foto: Bildbyrån

I sommars, efter en utdragen förhandlingsprocess, fick Viktor Gyökeres till sin flytt från Sporting till Arsenal. Londonklubben betalade runt 720 miljoner kronor för den svenska anfallaren.

Övergångsumman har kommit med höga förväntningar. Gyökeres har mött en del kritisk under den första halvan av årets säsong, främst kopplat till hans målproduktion.

Men nu börjar vindarna vända. 27-åringen gjorde två mål i derbyt mot Tottenham senast och allt som allt står Gyökeres noterad för 15 tävlingsmål den här säsongen.

Det gör honom inte bara till Arsenals skyttekung. Ingen spelare har nämligen gjort så många mål under sin debutsäsong för ”The Gunners” sedan Alexandre Lacazette gjorde 17 mål säsongen 2017/18.

Mycket talar också för att Gyökeres går om Lacazette. Arsenal har tio matcher kvar i Premier League och man är fortfarande med och tävlar i Champions League, FA-cupen och Ligacupen.

Gyökeres har däremot en bit upp till Thierry Henrys rekord. Fransmannen gjorde hela 26 mål i samtliga tävlingar under sin debutsäsong i norra London 1999/00.

På söndag spelar Arsenal ett nytt Londonderby när Chelsea gästar Emirates Stadium. ”The Gunners” leder för närvarande Premier League med fem poängs marginal, dock med en match mer spelad än tvåan Manchester City.