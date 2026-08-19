Musiala förklarar kollapserna: ”Många är oroliga”

Jamal Musiala har kollapsat på fotbollsplanen. Två gånger på fyra dagar.

Nu berättar den tyske stjärnan om sina bekymmer.

Musiala, Foto: Bildbyrån

När Bayern München träningsspelade borta mot FC Heidenheim igårkväll föll Jamal Musiala plötsligt till marken, när bollen eller spelet inte var i närheten av honom. I lördags hände samma sak, då i matchen mot RB Leipzig.



Vid båda tillfällena har Jamal Musiala snabbt piggnat till och kunnat lämna planen för egen maskin. Klubbens sportchef, Max Eberl uttalade sig efter gårdagens match till tyska Bild och menade att Musiala själv skulle uttala sig inom en snar framtid.



– Jamal kommer att uttala sig om det här inom en överskådlig framtid. Vi visste om det och är medvetna om situationen. Jamal kommer att uttala sig. Han är i omklädningsrummet, han byter om, han duschar, säger Eberl.

”Jag mår bra”

Så blev också fallet, för senare under tisdagskvällen publicerade Musiala ett inlägg på Instagram med en lång text.



”Jag förstår att många av er är oroliga. Den oron vill jag ta ifrån er idag och därför förklara lite mer: Man har konstaterat att jag drabbas av kortvariga absensanfall, som uppträder tillfälligt men som är väl behandlingsbara och beror på en neurologisk dysfunktion. Dessa kan vara orsaken till de situationer som har inträffat på sistone, som mot Leipzig och nu även i Heidenheim”, skriver 23-åringen.



Den tyske stjärnan menar vidare att det inte är någon fara med honom.



”Det viktiga är att det inte finns någon ytterligare hälsorisk utöver detta. I nära samråd och regelbunden kontakt med experterna har det varit min personliga önskan att anta den här utmaningen och, med neurologspecialisternas godkännande, fortsätta ägna mig åt det som hjälper mig mest i min återhämtning: att helt enkelt leva min vardag och fortsätta ägna mig åt min passion – att spela fotboll. Det ansvaret har jag själv tagit. Jag har överlag en mycket bra känsla och är på rätt väg.”