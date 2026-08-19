Uppgifter: AIK säljer igen – för cirka 11 miljoner

AIK är överens om en flytt för 21-årige Victor Andersson. Enligt Expressen köps anfallaren loss av Vitoria SC i portugisiska högstaligan.

”Gnaget” kan räkna hem cirka 11 miljoner kronor.

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AIK har haft ett fullspäckat transferfönster, med flera spelare både in och ut. Allra störst utmärker sig så klart försäljningen av Zadok Yohanna till Brigthon – som är Allsvenskans överlägset dyraste försäljning genom tiderna.



Nu kommer uppgifter om att ”Gnaget” är på god väg att göra ytterligare en försäljning i sommar. Enligt Expressen är klubben överens med portugisiska Vitoria SC om en övergång för Victor Andersson.



Enligt uppgifterna är det portugisiska högstaligalaget villiga att betala cirka en miljon euro för Andersson, motsvarande elva miljoner kronor. Parterna uppges överens, och det enda som återstår är att 21-åringen genomgår en läkarundersökning och därefter signerar ett kontrakt.



Andersson har noterats för 49 matcher i AIK-tröjan sedan 2022. Kontraktet går ut om ett år, vilket innebär att sommarens fönster är sista chansen att tjäna en ordentlig slant på talangen förutsatt att kontraktet inte skulle förlängas.

