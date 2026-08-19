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Falkenberg, IFK Skövde. Foto: Bildbyrån

Stor skräll i cupen – Falkenberg utslagna

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Arvid Larsson
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Falkenberg ligger tvåa i Superettan. Men spelar inte i Svenska Cupens gruppspel 2027.
Igår kväll slogs hallänningarna ut av ett lag från Division 2.

Falkenberg, IFK Skövde. Foto: Bildbyrån

Det blev en mardrömslik tisdagskväll för alla Falkenberg-supportrar. Efter en stark säsong i Superettan skulle hallänningarna bara städa av IFK Skövde, som huserar i Division 2 (!), och därmed kvalificera sig till Svenska Cupens gruppspel nästa år.

Men så blev inte fallet – trots dubbla ledningar kom IFK Skövde tillbaka och tog matchen till straffsparksläggning. Väl där blev Lukas Norrgård stor hjälte mellan Skövdes stolpar, när han räddade den fjärde straffen från FFF:s Godwin Aguda.

Därmed missar Falkenberg gruppspel i Svenska cupen 2027. I dagsläget ligger klubben tvåa i Superettan och kämpar för en direktplats upp till Allsvenskan.

Alla resultat i Svenska Cupen igår

Böljan – Varbergs Bois: 0–5
Sollentuna – Örebro SK: 1–4
AFC Eskilstuna – IK Oddevold: 4–4 (Oddevold vann på straffar)
IF Karlstad – Sandvikens IF: 0–2
Karlberg – IK Brage: 2–0
Västra Frölunda IF – IF Elfsborg: 0–4
IFK Skövde – Falkenbergs FF: 2–2 (Skövde vann på straffar)

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