Stor skräll i cupen – Falkenberg utslagna

Falkenberg ligger tvåa i Superettan. Men spelar inte i Svenska Cupens gruppspel 2027.

Igår kväll slogs hallänningarna ut av ett lag från Division 2.

Falkenberg, IFK Skövde. Foto: Bildbyrån

Det blev en mardrömslik tisdagskväll för alla Falkenberg-supportrar. Efter en stark säsong i Superettan skulle hallänningarna bara städa av IFK Skövde, som huserar i Division 2 (!), och därmed kvalificera sig till Svenska Cupens gruppspel nästa år.



Men så blev inte fallet – trots dubbla ledningar kom IFK Skövde tillbaka och tog matchen till straffsparksläggning. Väl där blev Lukas Norrgård stor hjälte mellan Skövdes stolpar, när han räddade den fjärde straffen från FFF:s Godwin Aguda.



Därmed missar Falkenberg gruppspel i Svenska cupen 2027. I dagsläget ligger klubben tvåa i Superettan och kämpar för en direktplats upp till Allsvenskan.



Alla resultat i Svenska Cupen igår

Böljan – Varbergs Bois: 0–5

Sollentuna – Örebro SK: 1–4

AFC Eskilstuna – IK Oddevold: 4–4 (Oddevold vann på straffar)

IF Karlstad – Sandvikens IF: 0–2

Karlberg – IK Brage: 2–0

Västra Frölunda IF – IF Elfsborg: 0–4

IFK Skövde – Falkenbergs FF: 2–2 (Skövde vann på straffar)