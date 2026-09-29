Uppgifter: Kalmar FF spanar i Bosnien – tre spelare på radarn
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Kalmar FF uppges ha blickat mot den bosniska högstaligan i jakten på förstärkningar.
Enligt Klix fanns representanter från KFF på plats för att studera tre spelare i Zeljeznicar.
Kalmar FF uppges vara på jakt efter förstärkningar i Bosnien och Hercegovina.
Enligt den bosniska sajten Klix fanns representanter från KFF och belgiska Anderlecht på plats när ligatrean Zeljeznicar ställdes mot Celik i den bosniska högstaligan förra fredagen.
Klubbarna ska då ha riktat blickarna mot tre spelare i Zeljeznicar.
Det handlar om 17-årige anfallaren Aldian Korora, 18-årige mittfältaren Eldar Dragovic samt 23-årige anfallaren Muharem Huskovic.
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