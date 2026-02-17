Hazards nya liv: ”Mer som en taxichaufför”

Eden Hazard har bytt livet som världsstjärna till familjefar på heltid.

I en intervju med The Guardian öppnar han upp om omställningen.

– Jag känner mig mer som en taxichaufför nu, säger belgaren.

Foto: Bildbyrån

Under sina många år i Chelsea rankades Eden Hazard som en av världens bästa spelare.

Året efter Cristiano Ronaldos exit från Real Madrid värvades belgaren in som ersättare, men väl i Spanien flög det aldrig för den vindsnabbe, tekniske yttern och sista åren av karriären blev inte alls som tänkt.

2023 la Hazard skorna på hyllan och nu har han bytt det glamourösa livet som fotbollsproffs till familjefar på heltid.

– Jag är pappa till fem barn. Just nu känner jag mig mer som taxichaufför än fotbollsspelare, säger han enligt Marca som hänvisar till The Guardian innan han påtalar hur snabbt det gått från talang inom fotbollen till att nu vara fotbollspensionär.

– Livet går snabbt inom fotbollen. I går var jag 19 år, i dag är jag 35.

Hazard spelade merparten av sin karriär i England och han menar att det finns en skillnad i Premier League kontra La Liga där han alltså avslutade sin karriär.

– Premier League är mer fysisk Du slutar aldrig springa. La Liga är mer taktisk.