Hellberg nominerad till årets tränare i Championship

Kim Hellberg har tagit Championship med storm.

Middlesbrough-tränaren har nominerats till säsongens bästa tränare.

Foto: Alamy

Kim Hellberg tog över Middlesbrough i november i fjol. Svensken fick en succéartad start och laget är med och slåss om uppflyttningsplats till Premier League.

De senaste matcherna har varit tuffare för Hellberg och ”Boro” ligger just nu utanför direkt uppflyttningsplats i The Championship.

Trots en trevande sista period har Hellberg tillsammans med Coventrys Frank Lampard, Millwalls Alex Neil och Hulls Sergej Jakirovic, nominerats till säsongens tränare i Championship.

”Kim Hellberg har haft en otrolig start på livet i Middlesbrough sedan han tog över i november”, skriver EFL.

Utmärkelsen går helt enkelt till den tränare som har gjort bäst ifrån sig under säsongen.

Vinnaren utses den 19 april.