Hiljemark efter förlusten: ”Jag är väldigt arg”

Pisa åkte på en förlust mot Fiorentina.

Efter matchen var tränaren Oscar Hiljemark upprörd.

– Ett Pisa-lag som spelade med mycket rädsla, säger svensken efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark har tagit över ett krisande Pisa. Laget ligger på nedflyttningsplats i Serie A och har en lång väg att gå för att nå säker mark.

Under måndagen hade Pisa chansen att ta en viktig seger när Fiorentina stod för motståndet i ett toskanskt derby. Det blev dock en förlust för Hiljemarks gäng efter att Moise Keane gjort matchens enda mål för Fiorentina.

Efter matchen var Hiljemark kritisk till lagets insats, speciellt under de första 45 minuterna.

– I första halvlek såg jag ett Pisa-lag som spelade med mycket rädsla, och jag är väldigt arg över det. I andra halvlek började vi dock spela fotboll. I den första matchen mot Verona såg jag ett lag med två personligheter, lite som ikväll, där jag såg en väldigt skräckinjagande första halvlek, säger Hiljemark efter matchen enligt Corriere dello Sport.

Hiljemark förklarar att han kan tänka sig att ändra på lagets formation.

– Just nu måste man spela utan rädsla, man måste spela med lätt huvud. Jag funderar också på att ändra formationen, men just nu funderar jag på att lita på samma formation som jag såg mot Milan.

Pisa liggeer på 19:e plats i Serie A med nio poäng upp till Cremonese som ligger över nedflyttningsstrecket.