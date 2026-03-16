Hiljemark efter första segern: ”Mycket stolt”

Oscar Hiljemark har vunnit sin första match som Pisa-tränare.

Detta efter att ha besegrat Cagliari hemma.

– Den här segern är för supportarna, säger han till Sky Sports.

Oscar Hiljemark har inte fått någon drömstart i Pisa. På de fem första matcherna har det blivit blott en poäng för smålänningens lag.

Men under söndagen kom den efterlängtade första segern, då Cagliari besegrades med 3–1 på hemmagräs.

– Jag är mycket stolt. Den här segern är för supportarna, säger Hiljemark till Sky Sports Italia efter matchen.

Trots segern är Pisa fortsatt i ett prekärt läge i tabellen. Klubben ligger näst sist i Serie A på samma poäng som tabelljumbon Hellas Verona. Oscar Hiljemarks lag har sju poäng upp till säker mark.

På söndag spelar Pisa borta mot Como i Serie A.