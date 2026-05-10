Historiskt El Clásico: Har inte hänt på nästan 100 (!) år

Barcelona kan säkra La Liga-titeln – i självaste El Clásico.

Något som inte har hänt på hela 94 år, när Real Madrid vann ligan 1931/32.

Foto: Alamy

Efter en succésäsong, med bara fyra förluster och ett kryss i bagaget, är den katalanska storklubben Barcelona ett ynka steg från att säkra titeln i spanska La Liga. Under söndagskvällen kan ”Barça” krönas till mästare för 29:e gången och för andra säsongen i rad, men det är inte vilket titelavgörande som helst. För La Liga-titeln kan säkras i El Clásico mot självaste ärkerivalen Real Madrid.

Inför söndagskvällens klassikermöte skiljer det elva poäng i tabellen mellan Barcelona och ”Los Blancos” med bara fyra omgångar kvar att spela. Skulle ”Blaugranes” ta minst en poäng mot ärkerivalen skulle avståndet öka till tolv poäng med nio poäng kvar att spela om, vilket skulle innebära att Barcelona får fira ligatiteln i El Clásico.

Trots att Barcelona och Real Madrid står på 28 respektive 36 La Liga-segrar i turneringens 97-åriga historia har ett El Clásico bara kunnat avgöra toppstriden en gång tidigare. Det var i säsongen 1931/32, 94 år sedan, som Real Madrid säkrade ligatiteln med ett 2–2-resultat mot ”Barça” i säsongens sista match.

Barcelonas första gång på 2020-talet

Om det blir ”Barça”-poäng i El Clásico, och FC Barcelona krönts till mästare, blir det den katalanska storklubbens andra raka ligatitel efter fjolårssäsongens dramatiska avslutning. Det är första gången som klubben vinner ligan i två raka säsonger sedan Lionel Messi lämnade för Paris Saint-Germain 2021. Senast ”Blaugranes” vann två raka ligatitlar var under tränaren Ernesto Valverde säsongerna 2017/18 och 2018/19.

Hansi Flick. Foto: Alamy

En seger för Barcelona skulle även skriva in tränaren Hansi Flick i historieböckerna. Efter tio raka segrar i ligan kan den tyska coachen bli blott den fjärde tränaren någonsin att leda ”Barça” till elva raka ligavinster efter Pep Guardiola (sviter på 16 och elva), Frank Rijkaard (14), Luis Enrique (tolv) och Tito Vilanova (elva).

Superdatorns profetia

Inför det stekheta klassikermötet har superdatorn BETSiE simulerat matchen 20 000 gånger baserat på omfattande matchdata, statistik och ekonomiska förutsättningar. Enligt superdatorn pekar det mesta på att det blir ett blå-rött firande under söndagskvällen.

Av 20 000 simuleringar vinner Barcelona El Clásico, och därmed ligatiteln, i 56,2 procent av fallen. Ett oavgjort resultat, vilket även det leder till en säkrad ligatitel för ”Barça”, förekommer i 19,7 procent av BETSiE:s simuleringar, medan Real Madrid enbart ges en segerchans på 24,1 procent.

Barcelona-seger Oavgjort Real Madrid-seger 56,2 % 19,7 % 24,1 % Källa: BETSiE

Superdatorn ger även Barcelona en chans på 99,9 procent att vinna La Liga-säsongen 2025/26, men om man ska tro BETSiE ser ligan alltså ut att avgöras redan under söndagskvällen – med hela tre omgångar kvar att spela.

Stormatchen mellan Barcelona och Real Madrid startar klockan 21:00 under söndagen.