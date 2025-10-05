Höjlund hjälte igen – sköt Napoli till serieledning

Rasmus Höjlund fortsätter att leverera för Napoli.

I kvällens match mot Genoa gjorde han det matchvinnande målet.

Matchen slutade 2-1.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha avgjort mot Sporting Lissabon i veckan slog Rasmus Höjlund till igen – med det matchvinnande 2–1-målet mot Genoa.





Napoli fick kämpa för poängen hemma mot Genoa. Gästerna tog ledningen i den 34:e minuten genom 18-årige Jeff Ekhator, men André-Frank Zambo Anguissa kvitterade en timme in i matchen.

Med kvarten kvar klev Rasmus Höjlund fram som hjälte ännu en gång. Den danske anfallaren satte 2–1 och säkrade tre viktiga poäng för de regerande mästarna.

Segern innebär att Napoli tar över serieledningen – åtminstone till dess att Milan spelat klart sitt bortamöte med Juventus.